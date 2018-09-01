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AK Parti Van İl Başkanlığı saldırısının faili etkisiz hale getirildi

12 Eylül 2016'da AK Parti İl Başkanlığı binasına bombalı araçla saldıran terörist etkisiz hale getirildi.

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AK Parti Van İl Başkanlığı saldırısının faili etkisiz hale getirildi

Van Gürpınar kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen o teröristlerin isimleri İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. 

Teröristlerin kimliklerinin, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan ile "Ruken Faraşin" kod adlı Nuhari Yacan olduğu açıklandı. 

"Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan’ın, 12 Eylül 2016'de 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan AK Parti Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu belirlendi.

Van şehir merkezinde Beşyol mevkiinde AK Parti İl Başkanlık binası önündeki polis kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 50 vatandaş yaralanmıştı. 

Kaynak: AA

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