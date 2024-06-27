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Türkiye
AA 27.06.2024 10:48

YSK yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 2 Haziran Pazar günü 7 bölgede yapılan yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarına göre; AK Parti 3, CHP 2, MHP 1, DEM Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

YSK yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Resmi Gazete'de yer alan YSK kararında, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazar ve Aksaray merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin iptalinin kararlaştırıldığı ve bu yerlerdeki seçmenlerin 2 Haziran'da sandık başına gittiği anımsatıldı.

Buna göre, yapılan yenileme seçimlerinde kayıtlı 58 bin 259 seçmenden 44 bin 789'u sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 43 bin 271'inin geçerli sayıldığı seçimlerde katılımın oranı yüzde 76,88 olarak kayıtlara geçti.

Seçimlerin sonucunda AK Parti 3,  CHP 2, MHP 1, DEM Parti ise 1 belediye başkanlığı kazandı.

2 Haziran'daki yenileme seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı Deniz Yağan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti adayı Ünal Demircioğlu, Şanlıurfa Hilvan'da ise DEM Parti adayı Serhan Paydaş belediye başkanı seçilmişti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran belde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde AK Parti adayı Ali Aydın, Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde ise MHP adayı Abdullah Tosun kazanmıştı.

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