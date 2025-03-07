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Türkiye
TRT Haber 07.03.2025 16:45

Yozgat'ta kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı

Yozgat'ta 4 Mart'tan beri aranan öğretmen Tanju Oğuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

Yozgat'ta kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı

4 Mart Salı günü 23.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan öğretmen Tanju Oğuz, rama çalışmalarının 3. gününde Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.

Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan (36) haber alamayan yakınları 4 Mart Salı günü kayıp ihbarında bulunmuş, Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü göleti çevresinde AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personelin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

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