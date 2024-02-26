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Türkiye
AA 26.02.2024 07:01

Yozgat'ta doktorlar "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti

Yozgat'ta doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Yozgat'ta doktorlar "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti

Otogar Camii önünde toplanan sağlık çalışanları, Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına konuşan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi İsmail Faruk Koçak, terör devleti İsrail'in Filistin'de yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini arttırarak devam ettirdiğini söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde 400 bin civarında Filistinlinin topraklarını terk etmeyi reddettiğini aktaran Koçak, "Filistin halkı, işgalci terörist İsrail'in bombardımanı altında açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ediyor. Han Yunus bölgesinde işgalci teröristler özellikle hastane çevrelerinde keskin nişancılar ile sivilleri öldürüyor. Gazze'nin güneyine sıkışmış 1,5 milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor" dedi.

Koçak, Filistin halkının yararına olacak bütün adımları desteklediklerini, sağlık çalışanlarının gereken bütün desteği gücü yettiğince vermeye hazır olduğunu ifade etti.

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