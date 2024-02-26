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Türkiye
İHA 26.02.2024 06:32

Burdur'da 3 katlı bina küle döndü

Burdur’da çatı katında meydana gelen yangın bütün eve sıçrayınca 3 katlı bina tamamen yanarak kül oldu.

Burdur'da 3 katlı bina küle döndü

Yangın gece saat 01.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Suludere köyünde meydana geldi.

Aykut Ç. ve İsmail K.’ye ait 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahipleri binayı boşaltarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 5 araç ve 12 personel ile müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralı bulunmazken jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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