Açık 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.02.2024 05:24

İzmir açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı, 69 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 92 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı, 69 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı, 69 göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 1 kişi yakalandı.

Dikili ilçesi Hayratlı Koyu mevkisinde ise görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekiplerce, bölgedeki 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında da Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 27'si çocuk 56 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

69 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından 20'si çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5'i çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ETİKETLER
İzmir Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:15
Kocaeli'de üç araç birbirine girdi: 1'i ağır 3 yaralı
04:58
Şanlıurfa'da 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
04:52
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
04:28
Mersin'de hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 7 yaralı
04:24
Trabzon'da çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 6 yaralı
04:11
Hakkari'de 13 adet külçe altın ele geçirildi
Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor
Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor
FOTO FOKUS
Savaşın gölgesinde Gazze sokaklarında Ramazan hazırlıkları
Savaşın gölgesinde Gazze sokaklarında Ramazan hazırlıkları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ