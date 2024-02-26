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Türkiye
AA 26.02.2024 04:42

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılış töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanına da araç alınmayacak.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı bugün açılacak
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı bugün açılacak

Saat 06.00'dan itibaren program bitimine kadar, İETT Kazlıçeşme son durağı da kullanıma kapanacak.

Sirkeci İstasyon Caddesi saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy ve Ankara caddelerini kullanabilecek.

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