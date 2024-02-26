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Türkiye
AA 26.02.2024 04:10

Hakkari'de 13 adet külçe altın ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir minibüste ve sürücünün üzerinde birer kilogramlık 13 külçe altın ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de 13 adet külçe altın ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu bir minibüste arama yapan ekipler, sürücünün üzerinde ve aracın bazı bölümlerine gizlenmiş birer kilogramlık 13 külçe altın, 42 cep telefonu, 105 adaptör, 104 kablo ve 15 ayakkabı olmak üzere piyasa değeri toplam 27 milyon lira olan kaçak malzemel ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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