Parçalı Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.02.2024 06:11

Kocaeli'de üç araç birbirine girdi: 1'i ağır 3 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de üç araç birbirine girdi: 1'i ağır 3 yaralı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Ataevler Mahallesi mevkiinde, B.D. idaresindeki hafif ticari araç, E.E. yönetimindeki otomobil ile K.A'nın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçların sürücüleri ile araçtaki A.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan A.D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İzmir açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı, 69 göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:45
Trump: Yeniden başkan olursam, Prens Harry yalnız kalacak
07:38
ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı
07:32
Çin, insanlı Ay görevlerinde iki yeni uzay aracı kullanacak
07:30
YKS başvuruları için son gün
07:28
Eski İngiliz Başbakan Truss: İngiliz derin devleti önümü kesti
07:26
Fransız çiftçiler katıldığı tarım fuarını bastı: Macron şaştı kaldı
Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor
Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor
FOTO FOKUS
Savaşın gölgesinde Gazze sokaklarında Ramazan hazırlıkları
Savaşın gölgesinde Gazze sokaklarında Ramazan hazırlıkları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ