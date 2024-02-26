Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan otomobil alev alev yandı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden E.A. idaresindeki otomobil, Hendek gişelerine 13 kilometre kala Düzce-Sakarya il sınırına yakın noktada kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, lastik kısmından alev aldıktan sonra yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, orta şeritte duran aracından çıktı.
Araç küle döndü
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları, sağlık ve Sakarya ile Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.