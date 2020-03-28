Haber Giriş: Kaynak: AA
Yozgat'ta 698 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda 580 sikke ve 118 tarihi obje bulunurken, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde bir iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada Roma, Bizans ve Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 580 sikke, 118 tarihi obje ve metal dedektörü ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Eserler Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: tarihi eser operasyon kaçakçılıkSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 17:22
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