Yorgun mermiler can yakıyor: 3 kişi yaralandı

Adana'da merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki dönercide usta olarak çalışan Ramazan Malgir'in başına 7 Haziran'da öğle saatlerinde yorgun mermi isabet etti.

Yere yığılan Malgir için çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malgir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş yerinin metal tavanını delerek Malgir'in başına isabet eden mermi, ameliyatla alındı. Malgir, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, tabancayı kullanan kişiyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hobi bahçesinde karnına yorgun mermi isabet etti

Adana'da resim öğretmeni Burak Ateş, 7 Haziran akşamı Karaisalı ilçesi Topaktaş Mahallesi'ndeki hobi bahçesinde bulunduğu sırada aniden karnında ağrı hissetmesi üzerine yakınlarından yardım istedi.

Karın bölgesinde kanaması olduğu fark edilen Ateş, yakınları tarafından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çekilen röntgende Ateş'in karnının sol üst bölgesine isabet eden mermiyle yaralandığı ve merminin karnının alt bölümüne ilerlediği belirlendi.

Merminin 13 Haziran'da ameliyatla alınmasına karar veren doktorlar, gerekli müdahalenin ardından Ateş'i taburcu etti. Silahlanmaya karşı denetimlerin artırılmasını isteyen Ateş, gençlerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Jandarma ekipleri, tabancayı kullanan kişiyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Çorum'da ise evinin balkonunda oturduğu esnada eline yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.

Tatar köyünde akrabaları ile balkonda oturan Şerife E'nin eline yorgun mermi isabet etti.

Yaralı kadın akrabaları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.