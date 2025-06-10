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Türkiye
AA 10.06.2025 14:59

'Yaktığı mangal yangına neden oldu' iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde, arazisinde yaktığı mangal ateşinden çıkan kıvılcımların bitişiğindeki ormanlık alanın yanmasına sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

'Yaktığı mangal yangına neden oldu' iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İzmir'de Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8 Haziran'da sorumluluk sahasında devriye faaliyeti yürütürken, bölgede bir orman yangını başladığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangında, 2 dönümlük arazinin ve 22 kızılçam ağacının zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının, alanın bitişiğinde arazisi bulunan D.Ç'nin yaktığı mangal ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan D.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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