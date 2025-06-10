Açık 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.06.2025 14:34

3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldı

Kurban Bayramı dolayısıyla 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldığı tahmin ediliyor.

3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldı
[Fotograf: AA]

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı için gerçekleşen hayvan satışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bayram döneminde yetiştiricilerin elindeki kurbanlıkların büyük ölçüde satıldığına işaret eden Çelik, "Geçen yıl 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edilirken bu yıl bu rakam 2,5 milyon civarında seyretti. Kurban Bayramı'nda 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyonun üzerinde kurbanlık hayvan satışı gerçekleştiğini tahmin ediyoruz." dedi.

Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak

Çelik, Türkiye Diyanet Vakfınca yurt içi ve yurt dışında 890 bin, Türk Kızılay tarafından 170 bin civarında vekaletle kurban kesildiğini, diğer kuruluşlar ve zincir marketlerle birlikte bu rakamın 1 milyonu aştığını belirtti.

Satılamayan kurbanlıklar ile karantina uygulamaları nedeniyle kurban pazarlarına hayvanlarının sevkini gerçekleştiremeyen yetiştiricilere ait hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını anımsatan Çelik, bunun, yetiştiricilerin mağduriyetini önlemek açısından memnuniyet verici bir hizmet olduğunu söyledi.

Çelik, elde kalan hayvanlar için ESK tarafından tavan fiyatların açıklandığını, fiyatların hayvanın yaşına, cinsine, randımanına ve karkas ağırlığına göre değişebileceğini ifade etti.

Karantina nedeniyle hayvanlarını pazara götüremeyen yetiştiricilere de kolaylık sağlandığına işaret eden Çelik, "Bakanlığımızın bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğu uygulamayla bu hayvanların karantina süreci bittiğinde ESK tarafından satın alınacak olması, yetiştiricilerimiz için son derece önemli. Bu manada Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın şahsında ESK'ye yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çelik, öte yandan bayramda ortaya çıkan hayvan derisi kaybının ekonomik açıdan üzüntü verici olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Değerlendiremediğimiz çok önemli bir deri potansiyelimiz var. Yıllar önce kurban bayramlarında adeta deri kapma yarışı varken bugün toplama, nakliye, tuzlama, depolama gibi maliyetlerin yüksek olmasından dolayı kurban derilerini maalesef kimse almıyor. Böyle olunca da milyarlarca liralık milli servetimizin israf edilmesi, ekonomik açıdan üzüntü verici bir durum olmaktadır. Dolayısıyla deri kayıplarını önleyerek ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlamak için topyekun seferber olmalıyız."

ETİKETLER
Kurban Bayramı Et ve Süt Kurumu
Sıradaki Haber
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:55
İstanbul'da yarın 14 saat su kesilecek
15:56
Bakan Şimşek: En zorlu dönemi geride bıraktık
15:32
İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'dan Gazze'ye destek
15:17
'Cengiz Aytmatov Türk Dünyası'nın Geleceği' forumunda anıldı
15:17
DSÖ, Gazze'nin güneyindeki Emel Hastanesinin hizmet dışı kaldığını bildirdi
15:03
'Yaktığı mangal yangına neden oldu' iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
İsrail saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze’deki Filistinlilere yemek dağıtıldı
İsrail saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze’deki Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Trafikte duran araca arkasındaki otomobil çarptı
Trafikte duran araca arkasındaki otomobil çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ