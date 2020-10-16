Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yorgun düşen ata gitmesi için şişle şiddet uyguladı
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır'da bir kişi, yorgun düştüğü için gitmeyen ata elindeki şişle şiddet uyguladı. O anlar kameraya yansıdı.
Iğdır merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi’nde ismi öğrenilmeyen bir kişi, at arabasına koştuğu atı gitmeyince hayvana şiddet uyguladı.
Elindeki şişle atı defalarca şişleyen kişi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardınan vatandaşlar olaya büyük tepki gösterdi.
Etiketler: Hayvanlara ŞiddetSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 22:22
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