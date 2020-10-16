Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 102 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 102 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 102 evde karantina uygulaması başladı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 21:14
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