Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı aramada, 500 litre izinsiz üretilen el yapımı içki ele geçirildi.