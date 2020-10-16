Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 500 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 500 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı aramada, 500 litre izinsiz üretilen el yapımı içki ele geçirildi.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol Kaçak İçkiSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 18:01
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