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Niğde'de 280 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de uygulama noktasında durdurulan araçlarda 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Beyağıl köyü mevkisinde yapılan yol uygulamasında, 3 araçta toplam 280 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.
Şüpheli 3 araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
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