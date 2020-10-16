Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yol uygulaması sırasında şüphelendiği bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada kaçak ve karışımlı olduğu belirlenen 14 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı, kaçak akaryakıta el konuldu.