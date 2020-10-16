Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da yol uygulamasında durdurulan kamyonda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yol uygulaması sırasında şüphelendiği bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak ve karışımlı olduğu belirlenen 14 bin litre akaryakıt ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı, kaçak akaryakıta el konuldu.
Etiketler: AkaryakıtSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 17:32
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