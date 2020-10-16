Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul Valisi Yerlikaya, TÜSİAD heyetini kabul etti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleri Murat Özyeğin, Bahadır Balkır ve Ebru Dicle ile bir araya geldiklerini duyurdu.
Valilik binasında gerçekleşen kabulde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesai konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
TÜSİAD (@TUSIAD) Yönetim Kurulu Başkanı @SimoneKaslowski ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Özyeğin, Bahadır Balkır ve Ebru Dicle ile bir araya geldik. #Koronavirüs tedbirleri kapsamında #kademelimesai konusu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk.#BirlikteBaşaracağız— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 16, 2020
pic.twitter.com/lmc0wrROu6
Son Haberler
- 18:19
- 18:23
- 18:01
- 17:48
- 17:42
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da 500 litre kaçak içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz