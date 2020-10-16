İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleri Murat Özyeğin, Bahadır Balkır ve Ebru Dicle ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Valilik binasında gerçekleşen kabulde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesai konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.