İstanbul Esenyurt'ta, siteye yeni taşınan bir kişi, nakliye aracının içeri alınması için güvenlik ile görüştü. Yönetim kararı ile nakliye işlemlerinin belli saatlerde yapıldığını öğrendi.

Duruma sinirlenen kişi, önce güvenlik görevlileriyle tartıştı. Bir süre sonra da otomobille sitenin demir kapısına çarparak kapıyı yerinden söktü. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olayın ardından polis ekiplerine haber verildi. Sürücü hakkında, "Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme" suçlarından çalışma başlatıldı.