Taştepe mevkisinde çıkan yangına Tire, Bayındır, Selçuk ve Torbalı orman işletme müdürlüklerine ait 7 arazöz ve 2 iş makinesiyle karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.