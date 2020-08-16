Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 17:17
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