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Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Turhal Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, COVID-19 nedeniyle karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda, Akçatarla köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Tokat koronavirüs Akçatarla köyü covid-19 karantinaSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 17:33
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