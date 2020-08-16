Turhal Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, COVID-19 nedeniyle karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda, Akçatarla köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.