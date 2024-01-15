Puslu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.01.2024 10:17

Yolu kapanan mezradaki 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mezrada rahatsızlanan 1'i bebek 4 kardeşe, sağlık ekipleri paletli ambulansla ulaştı.

İlçenin en uzak yerleşim yerlerinden olan Yuvacık köyüne bağlı Mollahasan Mezrası'na misafirliğe giden Ferdi ve Bican Mengeş çiftinin çocukları Miran, Barış, Helin ve 9 aylık bebek Mert Ali rahatsızlandı.

Mezra yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle çocuklarını hastaneye götüremeyen aile, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Yolu kapanan mezradaki 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından paletli ambulansla mezraya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hasta kardeşleri yolun açık olduğu Ayvacık köyünde bekleyen sağlık ekibine teslim etti.

Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yolu kapanan mezradaki 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti

Yollar açıldı, tedaviler yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekiplerin hasta kardeşlere ulaşmak için gösterdiği çabayı anlatan videoyu sosyal medya hesabından şu notu düşerek paylaştı:

"Ağrı merkeze 46 kilometre mesafede bir mezra. Biri 9 aylık, dört çocuğu olan aile çocuklarındaki yüksek ateş ve dalgınlık şikayeti sebebi ile 112’yi aradı. Yollar açıldı, Hamur Devlet Hastanesinde çocuklarımızın tedavisi yapıldı. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kar kış demeden sağlık."

Yolu kapanan mezradaki 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti

ETİKETLER
Ağrı Ambulans Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
10:40
e-Devlet şifre işlemleri Türksat merkezlerinden de yapılabilecek
10:35
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 bin noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı
10:19
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,8 arttı
10:07
Ticaret Bakanlığı MERSİS'in mobil uygulamasını devreye aldı
10:01
Borsa haftaya yükselişle başladı
Cakarta'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için ABD Büyükelçiliği önüne binlerce ayakkabı bırakıldı
Cakarta'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için ABD Büyükelçiliği önüne binlerce ayakkabı bırakıldı
FOTO FOKUS
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ