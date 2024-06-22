Yollarda tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Kimi memleketini ziyaret etti. Kimi denizde tatilin keyfini sürdü. Dönüşü son güne bırakmak istemeyen tatilcilerin yolculuğu başladı. Kara yollarında da bilindik görüntüler vardı.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldelerinden dönüşler başladı

Türkiye'nin farklı illerinden bayram tatili için Muğla ve ilçelerini tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Tatilini Bodrum ilçesinde geçirenler dönüş yolunda Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere Konacık, Torba ve Güvercinlik mahalleleri istikametinde zaman zaman araç kuyruğu oluşturdu.

Polis ekipleri de Bodrum Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde uygulama yaptı.

Ekipler, sürücüler ve yolcuları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi. Ula ilçesi girişinde de araç yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul'da tatil dönüşü yollardaki trafik havadan denetlendi

İstanbul Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması kapsamında kentte trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgeler havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı ekibi de polislerin denetim yaptığı helikopterden yollardaki yoğunluğu gözlemledi.

Kentte, Mahmutbey gişeleri, İSTOÇ çevresi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğunun diğer bölgelere göre daha fazla olması dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]

Başkentte bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı

Ankara-Samsun yolunda sabahtan başlayan yoğunluk devam ediyor. Ankara'ya giriş noktaları Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için kent genelinde alınan tedbirler, giriş noktalarında yapılan denetimlerle sürdürülüyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

[Fotoğraf: AA]

AŞTİ'de bayram dönüşü hareketliliği

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) de otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Şehir dışından gelen çok sayıda yolcu, evlerine gitmek için taksi ve toplu taşıma araçlarını kullanırken, yolcuların bir kısmı ise yakınları tarafından karşılandı.

Yoğunluğun yarın da sürmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk

Otoyolun Bursa kesiminde İstanbul yönüne artan trafik yoğunluğu, Yalova'nın Altınova ile Kocaeli'nin Dilovası ilçeleri arasındaki Osmangazi Köprüsü'nde de oluşuyor.

Bayram tatili dönüşünde otoyoldaki dinlenme tesislerinin de kalabalık olduğu gözlendi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda görevli polis ekipleri, trafiği denetleyerek sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.