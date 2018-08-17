Yollarda bayram yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatilin başlaması ile yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminde, özellikle İstanbul-Ankara yönünde yoğunluğa neden oldu.

Bayramı İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere rampası, Gültepe, Çınarlı, Kuruçeşme, Tütünçiftlik ve Kirazlıyalı mevkisinde yoğunluk oluştururken, Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Otoyolun İstanbul yönü ile Osmangazi Köprüsü, Eskihisar Feribot İskelesi ve D-100, D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Yoğunluğun, ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Edremit Körfezi'nde bayram trafiği

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Edremit Körfezi yönüne giden tatilcilerin araçları, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu.

Yıllık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada yer alan Edremit Körfezi'ndeki tesislere gitmek için yola çıkan tatilcilerin araçları, Çanakkale-Balıkesir, İzmir-Çanakkale karayollarında yoğunluğa neden oldu.

Edremit, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'na gitmek isteyen vatandaşların bulunduğu araçlar, özellikle Akçay ve Güre kavşaklarında 2-3 kilometre uzayan kuyruklar oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda, sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, trafiği düzenledi.

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların mesai bitimi sonrası araçlarıyla yola çıkmasıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk yaşandı.

Şehrin ana arterlerinde de bazı bölgelerde trafik yoğunluğu meydana gelirken, özellikle TEM Otoyolu ve E-5 Karayolu'nun Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. Mahmutbey Gişeleri'nde de hem İstanbul hem de Edirne yönünde yoğun trafik akışı devam ediyor.

E-80 Karayolu'nun İstanbul istikametinde ise trafik akıcı şekilde ilerlerken, Kocaeli yönünde trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.

Silivri'de de D-100 ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: AA