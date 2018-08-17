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FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama

9 ilde Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik Malatya, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Erzurum, Sivas, Eskişehir ve Bolu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 5'i ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya merkezli 9 ilde, 13 Ağustos'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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