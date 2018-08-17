AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), cumartesi günü başlayacak 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla tatil yapma fırsatı bulan vatandaşlardan otobüs yolculuğunu tercih edenler, AŞTİ'deki firmaların önünde bilet kuyruğu oluşturdu.

"150 bine yakın yolcu sirkülasyonu var"

Başkent Ulaşım Gaz Sanayi Anonim Şirketi (BUGSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Alyüz, hafta sonu ve arife gününe kadar terminalde yoğunluk yaşanacağını anlattı. Alyüz, "Normal günlerde AŞTİ 60-70 bin vatandaşımızın yolculuk yaptığı bir yer. Ancak şu anda bayram tatili gibi yoğun günlerde 150 bine yakın yolcu sirkülasyonu var. Terminale diğer günlerde bin 200 ile bin 300 arası araç giriş çıkış yaparken, yoğunluğun yaşandığı zamanlarda bu sayı 2 binin üzerine çıkabiliyor." diye konuştu.

Alyüz, AŞTİ'den Türkiye'nin bir çok bölgesine yolcu gittiğini ancak genellikle Batı ve İç Anadolu bölgelerine giden vatandaşların otobüs yolculuğunu tercih ettiklerini söyledi.

24 saat esasına göre güvenlik kontrolü yapılıyor

Ankaralıların huzurlu bir yolculuk yapması için özellikle güvenlik anlamında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Alyüz, "Güvenlik bizim için çok önemli ve aynı zamanda kolluk kuvvetlerimizle koordineli çalışıyoruz. 24 saat esasına göre belli kapılarda x-ray cihazıyla güvenliği sağlıyoruz. Bunun yanı sıra otomasyon ve bilgi işlem birimlerimiz de aynı esasa göre çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar "çığırtkanlar" konusunda uyarıldı

Alyüz, alınan tüm tedbirlerin yanı sıra vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini, özellikle biletlerin yetkili acenteler aracılığıyla alınması gerektiğini vurgulayarak, "AŞTİ içerisinde çığırtkanlar diye tabir edilen ve vatandaşları çok rahatsız eden kişileri yüzde 90 oranında önledik. Ancak yine de vatandaşları onlara itibar etmemeleri ve asla onlardan bilet almamaları konusunda uyarıyoruz." dedi.

Bazı firmalarda ek seferlere rağmen biletler tükendi

Ciddi bir yoğunluk yaşandığını ve bunun hafta sonu daha da artacağını söyleyen otobüs firması yetkilisi Yaşar Bektaş ise "Şu anda hiç bir bölgeye yerimiz yok. Normal seferlerimizin haricinde yüzde 100 ilave sefer koyduk. Ancak bayrama kadar bütün araçlarımız dolu." dedi.

İstanbul'a gitmek için terminale gelen Alpaslan Ekiz, "Çok yoğunluk var. Aynı şekilde İstanbul otogarı da böyle. Yeni bir ek sefer koymuşlar, biletimi o şekilde aldım. Buradan önce hızlı tren garına gittim. İnternette var görünüyordu ancak terminalde ayın 20'sinden önce bilet olmadığını söylediler." diye konuştu.

Kaynak: AA