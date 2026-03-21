AA 21.03.2026 21:03

Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Jandarma, Karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluştu.

Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Jandarma, Karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

Bolu

Otoyolun İstanbul istikameti Gerede, Yeniçağa, Köroğlu Rampası ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde de akıcı yoğunluk oluştu.

Öte yandan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, yoğunluğu artıracağı gerekçesiyle gıda ürünleri, ilaç, canlı hayvan, akaryakıt taşıyanlar hariç ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Söz konusu araçlar Elmalık mevkisinden kent merkezindeki park alanlarına yönlendiriliyor.

Kocaeli

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Trafik, özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi Bekirdere rampası ve Hatipköy kesiminde zaman zaman yavaşlayarak yoğunluğa neden oluyor.

Otoyol jandarma ekipleri, sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

