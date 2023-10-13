Yolcunun seyir halindeki otobüsün direksiyonuna müdahalesi kamerada

Hakan Çetindaş idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünde, Mersin-Osmaniye kara yolunun 50. kilometresinde, yolculardan U.C. oturduğu koltuktan kalkarak bir anda direksiyona müdahale etmek istedi.

Bu sırada şoför Çetintaş, direksiyonu bırakmayıp, uçuruma doğru ilerleyen otobüsü bariyerlere çarptırarak durdurdu.

Maddi hasara neden olayı ve kazanın öncesinde yaşananları otobüsün araç içi kamerası kaydetti.

"Direksiyon hakimiyetini kaybetseydim otobüs uçuruma devrilecekti"

Otobüs şoförü Hakan Çetindaş, gazetecilere, dikkatinin olası faciayı önlediğini söyledi.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını aktaran Çetindaş, şöyle devam etti:

"Mersin Adıyaman seferini yapmak üzere saat 10.30'da Mersin Otogarından çıktık. Son dakika bir yolcu getirmişler. Yolcuyu ben görmedim. Muavin arkadaşımıza midem bulanıyor. Beni ön tarafa alabilir misin? diye sormuş. Arkadaşım da yardımcı olup kendisini 2 numaralı boş koltuğa almış. Bir süre yol aldıktan sonra yolcunun hareketlerinden şüphelendim. Bu sırada da yolcu bir anda kalkıp yanıma geldi, direksiyonu hızla çevirmeye başladı. Sağ tarafımız uçurumdu."

Yaşananlar sırasında direksiyonu bırakmadığını ve kontrolü sağlamaya çalıştığını anlatan Çetindaş, "Hakimiyetimi bozmadım, bariyere vurarak durduk. Arabada 23 tane yolcu, 3 personel 26 kişiydik. Çok şükür kimsenin de burnu kanamadı. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi. Yolcularımız da çok şükür iyiydi. Arabamızda maddi hasar oluştu. Korktuk ama soğuk kanlığımızı koruyarak çok şükür giden bir otobüsü durdurdum" diye konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı

Bu arada, gözaltına alınan şüpheli U.C'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.