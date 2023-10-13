Açık 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.10.2023 20:05

Yolcunun seyir halindeki otobüsün direksiyonuna müdahalesi kamerada

Mersin'den Adıyaman'a giden otobüsteki yolculardan biri, seyir halindeyken direksiyona müdahale etmeye çalıştı. Neye uğradığını şaşıran şoför, direksiyon hakimiyetini güçlükle sağladı. O anlar, otobüsün içerisindeki kameraya yansıdı.

Hakan Çetindaş idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünde, Mersin-Osmaniye kara yolunun 50. kilometresinde, yolculardan U.C. oturduğu koltuktan kalkarak bir anda direksiyona müdahale etmek istedi.

Bu sırada şoför Çetintaş, direksiyonu bırakmayıp, uçuruma doğru ilerleyen otobüsü bariyerlere çarptırarak durdurdu.

Maddi hasara neden olayı ve kazanın öncesinde yaşananları otobüsün araç içi kamerası kaydetti.

"Direksiyon hakimiyetini kaybetseydim otobüs uçuruma devrilecekti"

Otobüs şoförü Hakan Çetindaş, gazetecilere, dikkatinin olası faciayı önlediğini söyledi.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını aktaran Çetindaş, şöyle devam etti:

"Mersin Adıyaman seferini yapmak üzere saat 10.30'da Mersin Otogarından çıktık. Son dakika bir yolcu getirmişler. Yolcuyu ben görmedim. Muavin arkadaşımıza midem bulanıyor. Beni ön tarafa alabilir misin? diye sormuş. Arkadaşım da yardımcı olup kendisini 2 numaralı boş koltuğa almış. Bir süre yol aldıktan sonra yolcunun hareketlerinden şüphelendim. Bu sırada da yolcu bir anda kalkıp yanıma geldi, direksiyonu hızla çevirmeye başladı. Sağ tarafımız uçurumdu."

Yaşananlar sırasında direksiyonu bırakmadığını ve kontrolü sağlamaya çalıştığını anlatan Çetindaş, "Hakimiyetimi bozmadım, bariyere vurarak durduk. Arabada 23 tane yolcu, 3 personel 26 kişiydik. Çok şükür kimsenin de burnu kanamadı. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi. Yolcularımız da çok şükür iyiydi. Arabamızda maddi hasar oluştu. Korktuk ama soğuk kanlığımızı koruyarak çok şükür giden bir otobüsü durdurdum" diye konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı

Bu arada, gözaltına alınan şüpheli U.C'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

ETİKETLER
Adıyaman Otobüs
Sıradaki Haber
Ankara'da sahte plaka operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:39
AB Konseyi Başkanı İsrail-Filistin çatışmasının Avrupa'ya 'getirilmemesi' konusunda uyardı
22:28
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
22:25
Ürdün İsrail ile 3 sınır kapısından 2'sini kapattı
22:18
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: İsrail'in yaptığı etnik temizliktir
22:15
Lübnan Başbakanı: İsrail gazetecileri direkt hedef aldı
21:58
Tır, düğün konvoyundaki araca çarptı: 4 ölü, 3 yaralı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Yolcunun seyir halindeki otobüsün direksiyonuna müdahalesi kamerada
Yolcunun seyir halindeki otobüsün direksiyonuna müdahalesi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ