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Türkiye
AA 08.02.2024 10:24

Yolcu otobüsünden 589 kuş çıktı

Edirne'de bir yolcu otobüsünde Türkiye'ye kaçak yollarla yurt dışına çıkarılacağı belirlenen 589 kuş ele geçirildi.

Yolcu otobüsünden 589 kuş çıktı
[Fotograf: AA]

Jandarma ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul'dan Bulgaristan istikametine hareket eden otobüs, jandarma tarafından kent girişinde durduruldu.

Yapılan aramada 4 kafes içerisinde Hint bülbülü, kanarya, ebabil, bahçe kiraz ve saka türlerinde 589 kimliksiz kuş ele geçirildi.

Olayla ilgili Edirne Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince otobüs şoförüne 4 milyon 342 bin 553 lira ceza uygulandı.

Kuşlar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından DKMP'ye teslim edildi.

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