Yolcu otobüsünden 589 kuş çıktı

Jandarma ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul'dan Bulgaristan istikametine hareket eden otobüs, jandarma tarafından kent girişinde durduruldu.

Yapılan aramada 4 kafes içerisinde Hint bülbülü, kanarya, ebabil, bahçe kiraz ve saka türlerinde 589 kimliksiz kuş ele geçirildi.

Olayla ilgili Edirne Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince otobüs şoförüne 4 milyon 342 bin 553 lira ceza uygulandı.

Kuşlar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından DKMP'ye teslim edildi.