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Türkiye
AA 27.03.2025 15:09

Yolcu otobüsündeki kutunun içinden piton çıktı

Kütahya'da şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri, bir karton kutunun içinde piton buldu.

Yolcu otobüsündeki kutunun içinden piton çıktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları, İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünde bir karton kutu buldu.

Kutuyu açan ekipler pitonla karşılaştı. Sahibi öğrenilemeyen piton, DKMP ekiplerince kontrol için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevine götürüldü.

Yolcu otobüsündeki kutunun içinden piton çıktı

Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eskişehir Hayvanat Bahçesine teslim edilen pitonun otobüse kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

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