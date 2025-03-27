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Türkiye
DHA 27.03.2025 14:32

Başıboş köpeklerden kaçarken yayaya çarptı

Ordu'da sokak köpeklerinden kaçan sürücünün trafiğe kapalı caddede kontrolünü yitirdiği motosiklet, yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

23 Mart'ta Altınordu ilçesi Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi'nde Enes A. yönetimindeki motosiklet, trafiğe kapalı caddeye girdi.

İddiaya göre sokak köpeklerinin kovalaması ile aracın kontrolünü kaybeden Enes A.'nın kullandığı motosiklet, caddede yürüyen Ercan Uzunlar'a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Uzunlar yaralandı.

Başıboş köpeklerden kaçarken yayaya çarptı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzunlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsü ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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