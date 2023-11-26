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HABER GİRİŞ
26.11.2023 20:15
, 26.11.2023 20:21
SON GÜNCELLEME
26.11.2023 20:21
Yolcu otobüsü Sahara Dağı'nda kara saplandı
Ardahan-Samsun seferini yapan yolcu otobüsü Sahara Dağı geçidinde kara saplandı. Bölgeye ulaşan ekipler yolculara battaniye ve yiyecek ulaştırdı.
Ayrıntılar geliyor...
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