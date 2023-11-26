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Türkiye
TRT Haber 26.11.2023 20:15

Yolcu otobüsü Sahara Dağı'nda kara saplandı

Ardahan-Samsun seferini yapan yolcu otobüsü Sahara Dağı geçidinde kara saplandı. Bölgeye ulaşan ekipler yolculara battaniye ve yiyecek ulaştırdı.

Yolcu otobüsü Sahara Dağı'nda kara saplandı

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