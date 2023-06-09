Parçalı Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.06.2023 04:10

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

A.K. yönetimindeki Efe Tur firmasına ait  yolcu otobüsü, Perşembe yol ayrımında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü yol kenarında bulunan restorana çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Resul Baş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti

Kazada yaralanan otomobildeki Göksel Baş ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan 2 yolcunun hastanede tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden gençlerin kuzen olduğu, yolcu otobüsünün sürücüsünün ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden gençlerin kaza yaptığı yere gelen yakınları gözyaşı döktü.

Valizleriyle bir süre bekleyen yolcular daha sonra başka otobüs ile seyahatlerine devam etti.

ETİKETLER
Zonguldak Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:09
Beyaz Saray: Çin'in ABD'yi izlemek için Küba'da üs kuracağı iddiası doğru değil
04:02
Nijerya'da yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı baskında 13 kişi kaçırıldı
03:18
Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de
02:46
Atama kararları Resmi Gazete'de
03:01
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
03:02
Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu
İran'daki tarihi Gevher Şad Camii farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
İran'daki tarihi Gevher Şad Camii farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
FOTO FOKUS
Köpek balığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü
Köpek balığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ