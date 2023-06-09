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Türkiye
AA 09.06.2023 00:14

Erzurum'da kaza: 1'i ağır 6 kişi yaralı

Erzurum'da kargo aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Erzurum'da kaza: 1'i ağır 6 kişi yaralı
[Fotograf: AA]

Turgut Kızıler idaresindeki otomobil ile Cengiz Dumlu yönetimindeki kargo aracı, merkez Yakutiye ilçesi Sanayiciler Sitesi mevkiinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sadullah Sıra, Ertürk Karaman, Ali Şener ve Mustafa Çutelli yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Kızılel, Dumlu, Sıra, Karaman ve Şener, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Çutelli'nin durumu ağır.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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