Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklu

Polis ekipleri 12 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İlkadım ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon esnasında yapılan aramalarda, çeşitli uyuştutucu maddeler, 12 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 18 adet 7,65 çapında dolu fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 2 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alının 12 zanlı emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından A.Ç. savcılık ifadesi sonrası, D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.