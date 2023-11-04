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Türkiye
İHA 04.11.2023 10:08

Yolcu otobüsü alev aldı, yolcular canını zor kurtardı

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında otobüs hurda yığınına dönerken, yolcular kendilerini dışarı attı.

Yolcu otobüsü alev aldı, yolcular canını zor kurtardı
[Fotograf: İHA]

Aydın-İzmir otoyolu Söke Kavşağı'nda meydana gelen yangında, Muğla-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden ve büyük şok yaşayan yolcular can havliyle otobüsten indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü.

Tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralananın olmadı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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