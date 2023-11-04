Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.11.2023 09:50

Denizli'de düğünde havaya ateş açan 23 kişi yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir düğünde tabancayla havaya ateş açan 23 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 118 bin 553 lira ceza kesilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Denizli'de düğünde havaya ateş açan 23 kişi yakalandı

Kocabaş Mahallesi'ndeki bir düğüne ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüleri inceleyen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 kişinin eğlence maksadıyla tabancayla havaya rastgele ateş açtıklarını belirledi.

Eş zamanlı operasyon

Sabah saatlerinde ikisi asayiş komando timi olmak üzere toplam 158 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 tabanca, 5 kurusıkı tabanca,11 ruhsatsız av tüfeği, 1865 tabanca mermisi, 40 kurusıkı tabanca mermisi, 332 av tüfeği fişeği, 29 şarjör, bıçak ve tarihi eser niteliğinde metal obje ele geçirildi.

118 bin 553 lir ceza kesildi

Yakalanan şüphelilere "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Toplam 118 bin 553 lira ceza kesilen şüpheliler serbest bırakıldı.

4 çocuğa alkollü içki içirdi

Öte yandan düğünde 4 çocuğa alkollü içki içirdiği belirtilen kişiye de 74 bin lira idari para cezası kesildi.​​​​​​​

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da 137 çalıntı motosiklet yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
Kanada Başbakanı Trudeau ve ABD Başkanı Biden, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
11:32
Dilan ve Engin Polat'ın emniyet ifadeleri ortaya çıktı
11:28
Gazze'de 2 cami daha İsrail saldırılarının hedefi oldu
11:20
Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yüzde 55'i yıkıldı
11:03
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
10:52
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Meteoroloji'den 8 ile "sarı", 4 ile "turuncu" uyarı
Meteoroloji'den 8 ile "sarı", 4 ile "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
Efes Antik Kenti'ndeki deneyim müzesi ziyaretçilere antik çağı yaşatıyor
Efes Antik Kenti'ndeki deneyim müzesi ziyaretçilere antik çağı yaşatıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ