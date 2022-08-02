Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 20:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yola savrulan meyve ve sebzeleri polisler topladı
[Fotograf: İHA]
Batman'da seyyar arabasıyla sebze ve meyve satışı yapan kişi kaza yaptı. Yola savrulan meyve ve sebzeleri gören polis vatandaşın yardımına koştu. Tek tek ürünleri toplayan polisin yürek ısıtan o anları kameralara yansıdı.
Batman kent merkezinde seyyar arabasıyla meyve sebze taşıyan bir vatandaş kaza yaptı.
Taşıdığı meyve ve sebzeleri yola savruldu. Bu sırada aracıyla yoldan geçen trafik polisi ve çevredeki vatandaşlar durumu fark etti.
Polis, yol kenarına arabasını park edip yola savrulan meyve ve sebzeleri tek tek toplayarak caddeyi temizledi.
O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Haberler
- 20:39
- 20:36
- 20:39
- 19:54
- 20:31
Sıradaki Haber
Binanın bahçesine minibüs devrildi: 8 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz