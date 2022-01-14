Yoğun yağışlar sebebiyle dağlardan kopan dev kayalar Şemdinli-Derecik karayoluna düştü.

Seyir halindeki sürücüler, dev kayaların düşmesi sonucu mahsur kaldı. Yol kenarını kendi imkanlarıyla açan sürücüler, daha sonra ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler yol ortasındaki dev kayaları kaldırdı.

Taksi şoförü Cafer Atalay, "Yolcumu bıraktım Derecik'e ve ardından Yüksekova'ya dönmek için yola çıktım. Şemdinli'ye 20 kilometre kala dev kayalar yola düşmüştü, bir süre mahsur kaldık. Kendi imkanlarımızla yolu kısmen açtık daha sonra ekiplerin gelmesiyle yol tamamen açıldı" dedi.