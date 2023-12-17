Yola düşen beton parçası iki otomobile zarar verdi

Olay, Basın Ekspres Yolu'nun Başakşehir istikametinde Güneşli yol ayrımdaki alt geçitte meydana geldi.

Alt geçidin duvarındaki beton kaplama parçası, henüz bilinmeyen nedenle yola devrildi. Bu sırada otomobil ile seyir halinde olan iki sürücü, yola devrilen beton parçasını fark etmeyerek otomobil ile üzerinden geçti.

Beton parçaları, otomobillerin lastiklerini parçaladı. Beton parçasının herhangi bir otomobilin üzerine devrilmemesi olası bir faciayı önledi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken trafik akışı da tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.