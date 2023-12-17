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Türkiye
AA 17.12.2023 10:40

Diyarbakır'da sis: Bazı uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da etkili olan sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde Diyarbakır ile Ankara ve İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

Diyarbakır'da sis: Bazı uçak seferleri iptal edildi

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabah yoğunluğunu artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, trafik ekipleri sürücüleri uyardı, araç farlarını yakan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Öte yandan, sabah saatlerinde Diyarbakır ile Ankara ve İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte dağılmaya başlayan sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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