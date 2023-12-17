Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor

Bağdat Caddesi üzerinde Kızıltoprak ile Feneryolu arasında yer alan bisiklet yolu, trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen otomobil ve motosiklet sürücülerinin tercihi oluyor.

Bisiklet yolunun amacının dışında kullanılması ise olası kazalara davetiye çıkarıyor.

Öte yandan bisikletliler ile motorlu taşıtların yolunun sık sık kesişmesi tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.

Bağdat Caddesi’ndeki bisiklet yolunun amacının dışında nasıl kullanıldığını kayıt altına alan 41 yaşındaki bisiklet sürücüsü Berk Okyay, bisikletlilerin can güvenliğinin olmadığını söylüyor.

Okyay’ın kaydettiği görüntülerde bisiklet yolunu kullanan ve park eden otomobiller ile motosikletler, yolun ortasında duran çöp konteynırı, aniden bisiklet yoluna atlayan yayalar, bisiklet yolu üzerinden cadde trafiğine karışan araçlar görülüyor.

Bisikletliler olarak her gün olası kazalarla burun buruna geldiklerini söyleyen Okyay, bisiklet yolunun bakımının ve düzeninin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor.