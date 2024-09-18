Yola beton döken sürücünün çalıştığı firmaya 106 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Eski Edirne Asfaltı mevkisinde "Beton mikseri sürücüsü betonu yola döktü" başlığıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Çalışmalar sonucu yola beton döktüğü tespit edilen 34 HPK 708 plakalı mikserin sürücüsü Mikail Y. polis ekiplerince yakalandı.

Olay yerine çağrılan Sultangazi Belediyesi zabıta ekiplerince, beton mikseri kamyonunun bağlı olduğu firmaya "çevreyi kirletmek ve zarar vermekten" 106 bin lira idari para cezası uygulandı.