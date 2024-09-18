İstanbul'da yol kenarına bırakılan 2 el bombası soruşturmasında 9 kişi yakalandı

12 Eylül perşembe günü İstanbul Beykoz'da otoyol kenarında patlamamış iki el bombası bulunmuştu.

Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılı tarafından soruşturma başlatıldı.

Terör ve Organize Suçlarla mücadele ekipleri, el bombalarını bırakanları yakalamak için çalışma başlattı.

Adreslere baskın düzenlendi

Şişli ve Şile ilçelerinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aranan adreslerde, 2 uzun namlulu silah, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 72 fişek, 2 çelik yelek, 4 kar maskesi, bir miktar uyuşturucu madde ve 1 çalıntı araç ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.