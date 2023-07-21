Yol isteyen taksiciyi kamyonetiyle sıkıştırdı: Panik anları kamerada

Olay, 14 Temmuz Cuma günü Kağıthane TEM Otoyolu Okmeydanı sapağında, taksi şoförü Kıvılcım Aktaş, Kartal'dan aldığı 4 yolcuyu Haliç Kongre Merkezi'ne götürmek üzere yola çıktı.

Aktaş, en sol şeritte önünde ilerleyen kamyonete selektör yaparak yol istedi. Kamyonet şoförü sağ şeride geçerek yol verdi fakat bir anda taksiyi bariyerlere doğru sıkıştırmaya başladı.

Ardından kamyonet şoförü, önünde ilerleyen taksiye hızla çarptı. Neye uğradığını şaşıran Aktaş ve yolcular büyük panik yaşadı. Olayın şokuyla kadın yolcu araçta baygınlık geçirdi.

Tutanak için aracından inen taksi şoförü saldırıya uğradı

Aracında hasar oluşan Aktaş, tutanak tutmak için kamyonetin peşinden gitti. Bir süre sonra kamyonet durdu. Taksi'den inen Aktaş, kamyonetten inen 3 kişinin saldırısına uğradı.

Aktaş polise giderek şikayetçi oldu. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan korku dolu anlar taksinin araç kamerasına yansıdı.

"Beni yakalayıp yerde tekmelediler"

Taksi Şoförü Aktaş, araçtan indikten sonra yaşadığı anları şöyle anlattı:

"Ben olayın kapandığını düşünerek 96-97 kilometre hızla TEM Bağlantı Yolu'ndan Okmeydanı istikametine doğru ilerliyordum. Ardından bir anda kamyon korkunç bir şekilde bize çarptı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Yolcular bir yandan İngilizce korktuklarını söylüyor. İngilizcemle kendimce rahatlatmaya çalışıyorum onları. Yolculardan biri baygınlık yaşadı. Çok anlık vermem gereken bir karar vardı. Arabamda olan kolonyayla biraz sakinleştirdik. Yaşadığımız hasardan ötürü kendilerini takibe aldım. Amacım zabıt tutmaktı. Zabıt tutmak için arabamdan aşağı indim. Beyefendiye hasardan dolayı zabıt, tutanak tutalım diye söyledim. Direk bana yumruk atarak, 'Sen kimsin ki biz seninle zabıt tutalım' dedi. Arabadan 2-3 kişi inmeye başladı. Sağolsun bir yolcu arabadan indi bana yardım etmek için. Üzerime 5 kişi koşunca ben ne yapacağımı şaşırdım. Olayın şokuyla ben daha fazla şiddet yaşamamak için geri geri kaçtım. Orada beni yakaladılar yere attılar yerde de tekmelediler. O 4 dakikalık süre içinde ben ölümle burun buruna geldim. Yolcularımla beraber ne yapacağımızı şaşırdık. O an polisi aradık. Tek çaremiz polisi ve ambulansı aramaktı. Bütün hukuki işlemleri başlattık. Şu an kayıplar. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.