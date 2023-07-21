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Türkiye
AA 21.07.2023 16:09

Denizli'de doğal gaz kazısında lahit bulundu

Denizli'nin Kale ilçesinde doğal gaz çalışması sırasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen lahit bulundu. Kazı çalışmasına ara verilirken, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen lahit korumaya alındı.

Denizli'de doğal gaz kazısında lahit bulundu

Cevherpaşa Mahallesi'ndeki Yaşam Sokak'ta doğal gaz çalışması yapan ekiplerin kazısı sırasında iş makinesinin kepçesine lahit kapağı takıldı.

Kazı çalışmasına ara verildi. Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen lahit korumaya alındı.

Denizli'de doğal gaz kazısında lahit bulundu

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, yaptığı açıklamada, bölgede gerekli önemleri aldıklarını, tarihi değerlere sahip çıkacaklarını belirtti.

Denizli'de doğal gaz kazısında lahit bulundu

Bölgede Tabea Antik Kenti'nin bulunduğunu hatırlatan Sağınç, Denizli Müze Müdürlüğü uzmanlarının incelemesiyle lahdin tarihi özelliklerine ilişkin bilgilerin netleşeceğini ifade etti.

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Denizli Tarihi Eser
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