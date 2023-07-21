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Türkiye
AA 21.07.2023 16:06

Kiracısını çocuklarının önünde öldüren ev sahibi gözaltında

Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını silahla vurarak öldüren ev sahibi gözaltına alındı.

Kiracısını çocuklarının önünde öldüren ev sahibi gözaltında

Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'ndeki 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı, zam teklifini kabul etmemesi üzerine çıkan tartışma sonucu, çocuklarının önünde tabancayla ateş ederek öldüren şüpheli E.Ö. olayda kullandığı silahla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kira zammı tartışması: Ev sahibi kiracısını öldürdü
İstanbul'da kira zammı tartışması: Ev sahibi kiracısını öldürdü

Ne olmuştu?

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 18 Temmuz'da, ev sahibi E.Ö. zam artışını kabul etmeyen 15 senelik kiracısı Hüseyin Asar ile tartışma yaşamış, kiracının oturduğu eve gelen E.D.Ö, çocuklarını spor salonuna götürmek için kapının önünde bekleyen Asar'a tabancayla ateş açmıştı.

Hastaneye kaldırılan kiracı Asar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, şüpheli E.Ö. olay sonrası kaçmıştı.

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